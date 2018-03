Lava Jato Bumlai relatou à PF reunião com Delfim para tratar de Belo Monte Pecuarista afirma que se encontrou com Delcídio do Amaral, Antonio Delfim Netto e Luiz Appolonio Neto em "um quarto no hotel Maksoud Plaza"

O pecuarista José Carlos Bumlai relatou à Polícia Federal que encontrou-se com o ex-ministro Antonio Delfim Netto, que comandou a Fazenda durante a ditadura militar.

O encontro, segundo o pecuarista, ocorreu no hotel Maksoud Plaza, em São Paulo, em meados de 2010. Na pauta da reunião, a construção da Usina de Belo Monte. Delfim é o alvo principal da Operação Buona Fortuna, fase de número 49 da Lava Jato

A Buona Fortuna, deflagrada na sexta-feira (9) fez buscas na casa e no escritório de Delfim Netto. A Operação Lava Jato afirma que o poderoso ex-ministro do milagre econômico recebeu R$ 15 milhões em propinas de empreiteiras que fizeram parte das obras da usina. Deste total, R$ 4,4 milhões já foram rastreados. Ele nega.

O depoimento de Bumlai foi prestado em 21 de dezembro de 2015. Ele relatou que, cinco anos antes, havia recebido "um telefonema de Antonio Delfim Netto ou de Delcídio do Amaral (ex-senador)" solicitando que ele fosse a uma reunião em "um quarto no hotel Maksoud Plaza".

"Dias após, no hotel, estavam presentes Delcídio do Amaral, Antonio Delfim Netto e Luiz Appolonio Neto (sobrinho do ex-ministro da ditadura); a presença do reinterrogando (Bumlai) se devia ao fato de que possuía ampla experiência no setor de engenharia hidráulica", consta no depoimento dado à PF.

Bumlai disse que foram discutidos "assuntos políticos diversos". Segundo o pecuarista, Delfim Netto falou sobre "a questão da formação de consórcios envolvendo a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte".

"Delfim disse ao reinterrogando que o governo tinha interesse em montar um segundo consórcio; Delfim disse que teria sido procurado para montar o segundo consórcio e que este tentaria economizar R$ 15 bilhões para a obra; diante deste panorama Delfim pediu que o reinterrogando lhe ajudasse", narrou Bumlai.

Delfim Netto, afirmou o pecuarista, disse que mandaria uma pessoa conversar com ele sobre a formação do consórcio. À Polícia Federal, o pecuarista disse que se encontrou com um empresário que lhe ofereceu "uma cota do negócio". Bumlai declarou que "prontamente recusou". "Após a ocorrência do leilão o reinterrogando se afastou do cenário", aponta o depoimento.

José Carlos Bumlai declarou à PF que "um amigo" contou a ele "que Delfim Netto teria recebido um porcentual de comissão pela formação do consórcio". O pecuarista relatou que, após saber da "comissão" a Delfim, "solicitou a designação de uma reunião" com um executivo da Andrade Gutierrez.

"A reunião tinha por objetivo que o reinterrogando perguntar ao presidente da Andrade Gutierrez Energia se tinha sido pago comissão a Antonio Delfim Netto; o reinterrogando desejava cobrar o pagamento de comissão para ele, uma vez que também teve participação na formação do consórcio", dia a narrativa de Bumlai.

Segundo o pecuarista, o executivo da Andrade Gutierrez "disse que já tinha cumprido todos os compromissos referentes à construção da Usina de Belo Monte, inclusive os de cunho político".

Na avaliação do procurador Athayde Ribeiro Costa, da força-tarefa da Lava Jato, a "consultoria" do ex-ministro Delfim Netto "na verdade constituiu uma fraude ao leilão". Segundo o procurador, "não se apurou vantagem indevida" a Bumlai, que não foi alvo da Buona Fortuna.

"Delfim Netto, em conjunto a Bumlai, ajudou o governo federal a estruturar o consórcio Norte Energia, que foi formado por diversas empresas que a rigor não teriam capacidade para o empreendimento. Em virtude dessa ajuda que, na verdade, constituiu uma fraude ao leilão, Delfim Netto foi angariado com o direcionamento das vantagens indevidas que (Antonio) Palocci (ex-ministro dos Governos Lula e Dilma) havia pedido ao PT e ao MDB", declarou o Athayde Costa.

Defesas

"O professor Delfim Netto não ocupa cargo público desde 2006 e não cometeu nenhum ato ilícito em qualquer tempo. Os valores que recebeu foram honorários por consultoria prestada.", dizem os advogados Fernando Araneo, Ricardo Tosto e Jorge Nemr, que defendem Delfim Netto

A defesa de Luiz Appolonio Neto, representada pelo advogado Fernando Araneo, "refuta veementemente as acusações e esclarece que sua vida profissional sempre foi pautada pela legalidade".

O MDB divulgou nota para se posicionar sobre o assunto. "O MDB não recebeu propina nem recursos desviados no Consórcio Norte Energia. Lamenta que uma pessoa da importância do ex-deputado Delfim Netto esteja indevidamente citado no processo. Assim, como em outras investigações, o MDB acredita que a verdade aparecerá no final", diz o texto.

O PT também se manifestou por meio de nota. "As acusações dos procuradores da Lava Jato ao PT, na investigação sobre a usina de Belo Monte, não têm o menor fundamento. Na medida em que se aproximam as eleições, eles tentam criminalizar o partido, usando a palavra de delatores que buscam benefícios penais e financeiros".

"A Odebrecht está colaborando com a Justiça no Brasil e nos países em que atua", dia a companhia por meio de nota. "Já reconheceu os seus erros, pediu desculpas públicas, assinou um Acordo de Leniência com as autoridades do Brasil, Estados Unidos, Suíça, República Dominicana, Equador, Panamá e Guatemala, e está comprometida a combater e não tolerar a corrupção em quaisquer de suas formas."