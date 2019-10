MUNDO Caçador morre ao ser atacado por veado que tinha acabado de balear "É uma das coisas mais estranhas que já aconteceu", disse o porta-voz do departamento de Caça e Pesca do Arkansas

Foto: Reprodução/Notícias ao Minuto

Um caçador morreu depois de ter sido atacado pelo veado que tinha acabado de balear. Segundo responsáveis do estado norte-americano do Arkansas, o homem disparou contra o animal enquanto caçava na cidade de Yellville, no condado de Marion.

De acordo com o que escreve o jornal Independent, que cita responsáveis do departamento de Caça e Pesca daquele estado, Thomas Alexander, como foi identificado, utilizou um mosquete antigo para o disparo, que ao contrário dos seus equivalentes modernos são carregados ao empurrar as munições pelo cano.

"Foi uma das coisas mais estranhas que já aconteceu", disse Keith Stephens, porta-voz do departamento de Caça e Pesca do Arkansas. O responsável explicou ainda que não sabe quando tempo demorou até chegar ao animal, mas quando "tentou perceber se estava morto obviamente não estava" e foi atacado.

O homem de 66 anos estava sozinho no momento do ataque, mas ainda conseguiu telefonar para familiares, que por sua vez ligaram para os serviços de emergência.

Mais tarde, Thomas acabou por morrer no hospital. Apesar disso, a família escolheu não fazer uma autópsia e por isso não ficou claro se o homem morreu pelos ferimentos ou de outras causas como um ataque cardíaco.

Desconhece-se também o estado de saúde do veado.