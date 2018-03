Cuiabá Cachorro é flagrado com tornozeleira como "coleira"

Uma cena no mínimo curiosa foi registrada na tarde desta quinta-feira (8) no bairro Coophamil, em Cuiabá. Um cachorro circulava pelas ruas do bairro com uma tornozeleira eletrônica como "coleira".

A cena foi registrada na rua Maurício Cardoso. O cachorro, aparentemente de rua, andava sozinho.

A suspeita é de que um preso tenha colocado a tornozeleira no cachorro para que o aparelho continuasse funcionando. Assim, ele era fiscalizado pelo sistema de monitoramento da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).