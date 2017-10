Estudo Canadá dará bolsas de estudo integrais em grande feira de Brasília "Pelo menos 3 mil pessoas em uma série de palestras e sorteios de cursos completos de inglês e francês, no Canadá"

Brasília vai receber no mês que vêm o Canadá 360, o maior evento de imigração e educação internacional. De acordo com os organizadores, no encontro o visitante vai aprender sobre autorização eletrônica que dispensa o visto para quem já esteve no Canadá, ou tem visto americano, diferenças entre vistos de estudante/turista, programas de imigração abertos, programas de estudos de curta, média e longa duração.

Ainda segundo os organizadores, outro foco será a qualificação profissional e o planejamento. A expectativa é que o encontro receba pelo menos 3 mil pessoas em uma série de palestras e sorteios de cursos completos de inglês e francês, no Canadá.

Bolsas

Bolsas integrais serão para as cidades como Montreal, Toronto, Vancouver, Kelowna e Winnipeg. Com o dólar americano em alta, estudar inglês nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, ficou muito caro e o Canadá aparece como uma opção pelo preço, qualidade e economia. Um curso canadense de inglês pode custar metade do que custaria um curso similar em Nova Iorque, ou em Londres, que tem a libra esterlina como moeda.

Ainda conforme os realizadores no grande evento Canadá 360, o participante poderá tirar dúvidas e também conhecer a metodologia de ensino das principais escolas, colleges e universidades do Canadá.

Entre as várias instituições de ensino, destaque para a Universidade de Montreal, uma das mais prestigiadas do mundo, e a Maple Bear Canadian School de Brasília.

O evento é uma parceria entre a Canadá sem Fronteiras, atualmente uma das principais agências de intercâmbio do Brasil, e a Terry Ferreira Associates, uma consultoria de imigração com sede em Toronto no Canadá e tem apoio do governo canadense.

“A ideia é mostrar que as oportunidades para o Canadá, seja para estudar, seja para trabalhar ou imigrar, existem, porém sem fazer um planejamento adequado, um sonho pode virar um pesadelo e com muitos gastos desnecessários”, explica Emerson Fernandes, diretor da Canadá sem Fronteiras.

Inscrições

Para participar é só entregar um quilo de alimento não perecível e trocar por um ingresso. As doações serão encaminhadas à uma instituição de caridade. É necessário fazer uma inscrição no site do evento para garantir a vaga no encontro, já que os lugares são limitados.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, em média, 20 mil brasileiros procuram o Canadá como destino de estudos todos os anos.

“Além de estudar ser uma oportunidade de qualificação pessoal e profissional, o meio mais utilizado para os brasileiros imigrarem é por meio de estudos”, afirma Terry Ferreira, um dos mais respeitados conselheiros de imigração do Canadá.

Serviço

O Canadá 360, acontecerá no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, Setor Hoteleiro Sul, no dia 25 de novembro de 2017 em Brasília – sábado entre 9 horas e 20 horas, a entrada é 1 kg de alimento não perecível. Inscrições aqui . (Com SóNotíciaBoa).