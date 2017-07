São Paulo Carro com 1.788 multas foi preso em São Paulo pela Polícia Militar "O veículo, de modelo Ford Escort, acumulava mais de 17 milhões em multas."

Foto: Divulgação PM / Jornal O Globo

A Polícia Militar de São Paulo apreendeu um carro que acumulava 1.788 multas, totalizando um valor de R$ 17.662.127,17. O veículo, de modelo Ford Escort, foi encontrado no Jardim Aricanduva, na zona leste da Capital.

Uma equipe do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), que atua no setor de busca e apreensões de veículos do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran SP), recebeu informações sobre irregularidades no carro. Ao avistar o veíuculo,na Avenida Aricanduva, os policiais deram ordem de parada.

O carro foi apreendido e levado ao pátio. O motorista irá responder administrativamente. A ação contou com apoio de equipes do Detran.