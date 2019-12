SOLIDARIEDADE CASA organiza jantar de Natal para os sem-abrigo no Funchal

Foto: Notícias ao Minuto

O Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) organiza hoje, no Funchal, um jantar de Natal para a população carenciada e sem lar da ilha da Madeira, uma iniciativa que decorre há 11 anos consecutivos.

"Os convidados de honra são toda a população em situação de sem-abrigo", refere a organização, indicando que o jantar se realiza no Mercado dos Lavradores, no centro da capital madeirense, a partir das 20:30, e conta com o apoio do Hotel Porto Bay Mare e da Câmara Municipal do Funchal.

Em novembro deste ano, foram sinalizadas 72 pessoas a viver sem abrigo nas ruas do Funchal e identificadas 22 como dispondo apenas de um quarto rudimentar para pernoitar, sendo estes os utentes prioritários do CASA.

A instituição presta, contudo, apoio a um total de 1.653 pessoas carenciadas ao nível da região, a quem serve anualmente 70.522 refeições quentes e 6.600 pequenos-almoços e entrega 5.448 cabazes de compras.

Só no Funchal, o CASA distribui em média 50 refeições quentes e 25 pequenos-almoços por dia à população a viver em situação de sem abrigo.

A atividade da instituição no apoio a agregados familiares estende-se também aos concelhos de Santa Cruz e Machico (zona leste da ilha), Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Calheta (zona oeste).

A nível nacional, o Centro de Apoio ao Sem Abrigo fornece por ano 557.605 refeições quentes e 62.316 cabazes alimentares à população carenciada.