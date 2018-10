IDAS E VINDAS Cauã Reymond e Mariana Goldfarb voltam a namorar

Mais uma vez, tudo indica que o ator Cauã Reymond, 38, e a apresentadora Mariana Goldfarb, 28, reataram o namoro novamente. Os dois apareceram juntos em uma foto com amigos em Arraial do Cabo (RJ), onde o ator está gravando cenas do filme "Dom Pedro".

A empresária Rachel Costa, mãe de Flavia Alessandra, é dona de uma pousada na região e tirou uma foto com Mariana. "E essa menina tão linda a Mariana Goldfarb, que veio tomar um chá comigo na Capitão na Areia Pousada, em Arraial do Cabo, e visitar a equipe do filme 'Dom Pedro' com Cauã Reymond, tão querido... Obrigada por estar conosco nos visitando. Gratidão", escreveu na legenda da imagem, em seu Instagram.

Em uma outra foto divulgada pelo jornal Extra, Mariana e Cauã aparecem juntos, cercados de outros amigos. A assessoria de imprensa do ator informou que eles não querem comentar o assunto.

CASAL IO-IÔ

Não é a primeira vez que o casal termina e volta a namorar. Em agosto deste ano, os dois anunciaram formalmente que haviam terminado o namoro que começou em 2016.

O casal já havia terminado o relacionamento no começo do ano, mas retomaram pouco depois. Em abril, Cauã disse querer casar de novo e ter mais filhos. Ele é pai de sofia, 6, do casamento com a atriz Grazi Massafera.

Como eles, outro casal que não para de ir e voltar é Bruna Marquezine, 23, e Neymar Jr., 26. Os dois confirmaram no início do mês que o namoro havia acabado mais uma vez.

Os dois estavam juntos desde dezembro de 2017, depois de algumas idas e vindas. O craque da seleção brasileira e a atriz estão nesse vai-e-vem desde 2012.

Em outubro de 2012, Bruna Marquezine tinha apenas 17 anos quando surgiram os primeiros rumores de que estava namorando o craque. Na época, ela estava na novela "Salve Jorge" (Globo) e Neymar, 21, jogava pelo Santos.

Em dezembro do mesmo ano, a mídia já especulação que os dois estavam juntos. Porém, foi apenas no Carnaval de 2013 que os dois assumiram o namoro e começaram a pipocar as primeiras imagens do casal.