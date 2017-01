Terrorismo Cerca de 16 vítimas do massacre na Turquia eram estrangeiros

Foto: Reuters

O número de mortos chega a 39 vítimas entre elas 16 estrangeiros, o massacre aconteceu na boate de Istambul, na Turquia, onde era realizada uma festa de Ano-Novo. De acordo com ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, cerca de outras 69 pessoas ficaram feridas.

Por volta de 1h30 (hora local) no clube Reina, situado às margens do Bósforo, entrou um desconhecido com uma arma automática e começou as execuções, o terrorista esta foragido e a operação policial segue em curso para tentar prendê-lo, afirmou o ministro.

"Nossa polícia iniciou uma operação e esperamos que ele seja capturado em breve", disse Soylu, citado pela agência de notícias "Anadolu".

O ministro ainda informou que 21 vítimas foram identificadas, e que "16 são estrangeiros, enquanto os outros cinco são cidadãos turcos".

Entre os 69 feridos que estão recebendo tratamento em diversos hospitais, quatro "estão em estado crítico e um deles está gravemente ferido", disse.

Anteriormente, o governador de Istambul, Vasip Sahin, tinha informado que "um terrorista com armas pesadas cometeu este ato selvagem abrindo fogo contra pessoas inocentes que estavam celebrando o Ano Novo".

Sahin explicou que o atacante primeiramente matou um policial e um civil na porta da boate, antes de entrar no local e abrir fogo contra a multidão que celebrava a chegada de 2017.

Outros casos

Cerca de 300 pessoas morreram em 2016 em diferentes atentados cometidos na Turquia pelo Estado Islâmico (EI) ou pela organização armada Falcões da Liberdade de Curdistão (TAK), uma cisão do PKK, a guerrilha curda.

A polícia turca atribuiu ao EI vários atentados em Istambul contra interesses turísticos, como foi o ataque ao Aeroporto Internacional de Ataturk, que deixou 45 mortos em junho.