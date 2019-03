RECUPERAÇÃO Claudia Rodrigues tem quadro de melhora após internação

Internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein no Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, desde a última quinta-feira (21), Claudia Rodrigues já apresenta melhora. A atriz já reconhece as pessoas e se alimenta normalmente. As informações são do site Extra.

“Ela acordou melhor, comeu, falou, sabe onde está, quem é, e reconheceu as pessoas. O resultado das ressonâncias saíram e, graças a Deus, a esclerose está ‘dormindo’, não ativou. Ela não tem novas lesões e realmente está descartado o surto ou qualquer problema com a esclerose. Foi realmente uma convulsão. Hoje, ela passará por uma nova bateria de exames”, diz Adriane Bonato, empresária e assessora de Claudia.

Claudia Rodrigues estava internada na Clínica São Vicente, no Rio, e foi transferida para São Paulo, na tarde da última quinta-feira. A atriz foi diagnosticada com esclerose múltipla doença autoimune que atinge o sistema nervoso central há mais de dez anos, o que acarretou a decadência de sua carreira profissional.

Claudia ficou nacionalmente conhecida por suas personagens caricatas no humorístico Zorra Total, além de estrelar o seriado A Diarista, interpretando a icônica Marinete. Em 2006 ela revelou ao público que sofria de esclerose múltipla, uma doença que prejudica o funcionamento do sistema nervoso.