Novidade Coca-Cola lança no Japão sua primeira bebida alcoólica Com o nome “Chu-Hi”

Foto: Reprodução

Presente em mais de 200 países e com 125 anos de história, a gigante da indústria de bebidas Coca-Cola anunciou que o Japão será o país onde lançará sua primeira bebida alcoólica.

Com o nome “Chu-Hi”, abreviatura de “sochu highball”, a bebida possui aroma de limão e é feita pela mistura de água com gás, ou seja, uma espécie de espumante enlatado. O produto terá aproximadamente de 3% a 8% de álcool por volume.

No entanto, não há previsão para a data de lançamento e ainda não se sabe se o produto será comercializado em outros países.

De acordo com Jorge Garduno, presidente da Coca-Cola no Japão, a iniciativa “é um exemplo de como continuamos explorando oportunidades fora de nossas áreas principais”.

Vai ser a primeira vez em que a empresa de refrigerantes aposta em uma bebida diferente. Segundo Garduno a invenção “é um experimento pequeno e bem específico para o mercado”.

O projeto marca uma nova fase na companhia, que tem lutado contra a queda de vendas em âmbito global, já que consumidores que prezam pela saúde estariam evitando tomar a bebida.

Com isso, a Coca-Cola precisou diversificar seus produtos, como a compra de marcas de água e chá. A ideia de criar uma bebida alcoólica, primeiramente no país japonês, vai de encontro com projetos de outras grandes empresas de bebidas, incluindo Kirin, Suntory e Asahi, que possuem variedades e sempre estão inovando.