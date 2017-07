alta Com aumento dos impostos, gasolina pode ter maior alta em 13 anos Já nesta sexta-feira (21), consumidores relataram aumento dos combustíveis nos postos do país

O aumento do PIS e Cofins anunciado nesta quinta-feira (20) pode levar a gasolina à maior alta nas bombas desde o início da série semanal de preços dos combustíveis da ANP (Agência Nacional do Petróleo), em 2004.Já nesta sexta-feira (21), consumidores relataram aumento dos combustíveis nos postos do país.

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes de São Paulo (Sincopetro), a gasolina comercializada veio R$ 0,4075 mais cara, praticamente o mesmo valor anunciado pelo governo (R$ 0,41).

Considerando o preço médio nacional verificado pela ANP na semana passada, com o repasse integral, segundo informações da Folha de S.Paulo, a gasolina subirá de R$ 3,485 para R$ 3,895 por litro, alta de 11,7%."Não me lembro de outra ocasião em que subiu tanto. Com certeza, vai ter reflexos nas vendas, porque o consumidor não tem mais de onde tirar dinheiro", comentou o presidente do Sincopetro, José Alberto Paiva Gouveia.