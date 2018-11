Netflix Com muita purpurina, estreia dia 9 de novembro na Netflix “Super Drags”

A primeira animação totalmente brasileira original da Netflix é “Super Drags”, que conta com as vozes de ícones da cultura drag brasileira, como Pabllo Vittar, Silvetty Montila e Suzy Brasil, para darem vida a personagens inspiradas nelas. Elas são, respectivamente, Goldiva, uma famosa cantora drag, Vedete Champagne, que coordena o trio, e Juracy, um homem gay famoso por suas habilidades de rebolado. No dia 9 de novembro a primeira temporada inteira, com seus cinco episódios, será disponibilizada pela plataforma.

Com um humor ácido, “Super Drags” conta a história de Patrick, Donizete e Ralf, três amigos que trabalham juntos em uma loja de departamentos e tem que lidar com um chefe implicante e clientes chatos. Mas esse tédio todo é só durante o dia. À noite, o trio se transforma nas divas mais fabulosas: Lemon Chiffon, Safira Cian e Scarlet Carmesim. Juntas, as drags combatem o mal, a caretice e reúnem a comunidade LGBTQ+, sempre acompanhadas de muita purpurina.

O diretor da produção, e dublador das personagens Donizete e Scartlet Carmesim, Fernando Mendonça, explicou que a ideia por trás das personalidades das três heroínas superpoderosas está nas três vozes “características” da comunidade gay: a mais “empostada” a mais “barraqueira” e a com a voz mais “de moça”. Além de Fernando, a criação dos episódios de “Super Drags” também contou com a presença de Anderson Mahanski e Paulo Lescaut, numa produção da Combo Estúdio.

A animação, como divulgado pela própria Netflix, é recomendada para os maiores de 16 anos e tem um humor mais voltado para o público adulto. A produção se junta a séries como “Big Mouth” e “ BoJack Horseman” que, apesar de serem desenhos animados, não são para crianças. Mesmo após os avisos da Netflix a respeito da faixa etária recomendada para “Super Drags”, a série enfrenta uma intensa oposição, com direito a abaixo-assinado exigindo seu cancelamento.