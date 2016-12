Natal o levou Confirmada a morte do cantor George Michael de "Last Christmas" "Aos 53 anos, artista de longa carreira com hits sucessos no mundo"

Foto: Reprodução/Google Morreu neste domingo (25) o cantor britânico George Michael aos 53 anos, de acordo com o site de notícias da BBC. Segundo a publicação, a informação foi confirmada pelo seu assessor. “Ele morreu em paz, em casa”, disse. A autoridade policial de Thames Valley confirmou que ao serviço de ambulância compareceu em uma casa em Goring, em Oxfordshire mais cedo e que não havia circunstâncias suspeitas no óbito. As causas da morte ainda não foram reveladas. No início dos anos 80, George Michael foi o vocalista dos Wham, banda responsável por sucessos como Last Christmas, Wake Me Up Before You Go-go e Careless Whisper. No ano passado, Michael se internou em uma clínica de reabilitação na Suíça para tratar sua dependência em drogas. Um ano antes disso ele já havia sido hospitalizado após ter um colapso em sua casa em Highgate, no norte de Londres, na Inglaterra. Michael, cujo nome real era Georgios Kyriacos Panayiotou, nasceu em East Finchley, norte de Londres. Filho de um restaurador cipriota e uma mãe bailarina, ele começou seu envolvimento com a música como DJ tocando em clubes e escolas. Em 1981 ele criou o Wham com o seu colega de escola, Andrew Ridgeley, e os dois seguiram a parceria até 1986. Em 1984 ele lançou seu primeiro disco solo e a música “Careless Whisper” se tornou um hit mundial. Ao longo de sua trajetória, Michael vendeu mais de cem milhões de álbuns. O artista trabalhava atualmente em um novo disco com o produtor e compositor Naughty Boy.