Ameaças Coreia do Norte diz que ameaça de teste atômico no Oceano Pacífico é real

Um oficial norte-coreano advertiu os Estados Unidos (EUA) de que a recente ameaça do regime de realizar um teste nuclear sobre o Oceano Pacífico é firme e deve ser interpretada "literalmente". A informação foi dada por um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Ri Yong-pil, em entrevista à emissora americana CNN.

No último dia 22 de setembro, o chanceler norte-coreano, Ri Yong-ho, disse que, em resposta às ameaças de intervenção militar americana, seu país poderia testar uma bomba nuclear de hidrogênio no Oceano Pacífico, se isso for decidido pelo líder Kim Jong-un.

"O ministro das Relações Exteriores está muito consciente das intenções do nosso líder supremo, portanto acho que deveriam interpretar suas palavras de maneira literal", disse Ri, antes de advertir que a Coreia do Norte "sempre transformou suas palavras em ações".

A Coreia do Norte realizou, até o momento, seis testes nucleares, o último no dia 3 de setembro, mas todos foram detonações subterrâneas e não atmosféricas, como ameaçou fazer sobre o Pacífico.

O regime de Kim Jong-un fez a metade desses testes - três no último ano e meio - com o objetivo de obter novos avanços em seu programa atômico, cuja meta, segundo o governo, é desenvolver mísseis balísticos capazes de bater com uma arma nuclear americana.