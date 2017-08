Mundo Coreia do Norte recebe novas sanções da União Europeia

A União Europeia (UE) anunciou nesta quinta-feira (10) que acrescentou nove pessoas e quatro companhias norte-coreanas à lista de indivíduos e entidades relacionadas com congelamento de ativos e restrições de movimentos, de acordo com a resolução adotada nesta semana pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

A ONU adotou essas sanções em resposta às atividades relativas às armas nucleares e ao desenvolvimento de mísseis balísticos do regime norte-coreano, em violação às resoluções prévias do Conselho da organização.

"A decisão eleva para 62 o número total de pessoas sob medidas restritivas contra a Coreia do Norte e a 50 as entidades listadas pela ONU", informou o Conselho da UE em comunicado.

A isso se somam 41 pessoas e sete entidades mais "designadas pela UE de forma autônoma", que "completam e reforçam o regime de sanções da ONU ".

A decisão do Conselho da União Europeia, que representa os 28 Estados-membros do bloco, será publicada amanhã (11) no Diário Oficial da União Europeia.