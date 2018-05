Coreias decidem formar time unificado no Mundial de tênis de mesa

Para participar da competição realizada em Halmstad, na Suécia, as seleções da Coréia do Norte e do Sulformarão um time unificado de tênis de mesa feminino, a decisão foi anunciada nesta quinta-feira (03). A decisão foi tomada junto da Federação Internacional de tênis de mesa (ITTF).

As duasseleções das Coreias iriam se enfrentar na sexta (04) por uma vaga na semifinal da competição. Com a mudança o time unificado pegará o Japão, que bateu a Ucrânia nesta quinta-feira (3) por 3 a 0.

O Mundial de tênis de mesa, começou no último domingo com as duas Coreias, a do Sul e a do Norte, jogando separadas, a unificação aconteceu depois do encontro histórico entre os governantes dos países. Mas não foi a primeira vez que as Coréias decidem unificar os times de tênis, a última vez foi em 1991, no Japão, quando o time acabou se sagrando campeão, derrotando a favorita China na decisão. Na ocasião, a união aconteceu porque a Federação da Coreia do Norte não tinha verbas para mandar uma equipe, e a do Sul ofereceu aporte financeiro em caso de união.

O técnico atual das chinesas, Li Sun, foi sucinto ao comentar a junção das Coreias para as quartas de final. "É bom que elas estejam unidas, elas vão ficar com um time melhor. E é importante para a divulgação do nosso esporte", afirmou.