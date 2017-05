Sobral Corpo de Belchior será enterrado nesta terça em Fortaleza

O corpo do cantor e compositor Belchior está sendo velado na manhã de hoje (1º) em sua cidade natal, Sobral, no Ceará, para onde foi trasladado em voo fretado pelo governo cearense após a morte do cantor na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Sul.

Depois de homenagens em Sobral, o corpo de Belchior segue para a capital, Fortaleza, onde o velório continuará, desta vez, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, até as 7h de amanhã (2). O enterro está marcado para as 9h, no Cemitério Parque da Paz.

Belchior morreu de causas naturais, após o rompimento da aorta, principal artéria do coração, segundo a delegada Raquel Schneider, que acompanhou as investigações sobre a morte do cantor.

Um dos ícones da MPB, Belchior ganhou destaque nos últimos anos não só pelo persistente sucesso de suas composições, mas também pelo fato de ter cortado qualquer contato com os palcos e a mídia, desde 2009, gerando mistério em torno de seu paradeiro.

O governo do Ceará e as prefeituras de Sobral e Fortaleza decretaram luto de três dias pela morte de Belchior.