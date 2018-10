Estupro Cristiano Ronaldo nega acusação de estupro

Cristiano Ronaldo usou as redes sociais nesta quarta-feira (3) para negar que tenha estuprado a norte-americana Kathryn Mayorga em 2009. O atacante da Juventus afirmou que o crime vai contra tudo que ele acredita e disse que não alimentará o "espetáculo midiático montado".

"Nego terminantemente as acusações de que sou alvo. Considero a violação um crime abjeto, contrário a tudo aquilo que sou e em que acredito. Não vou alimentar o espetáculo mediático montado por quem quer se promover à minha custa", escreveu o português.

A acusação de Kathryn foi revelada pela revista alemã Der Spiegel no ano passado. Na última semana, a publicação trouxe uma nova entrevista com a norte-americana, que revelava seu nome e dava detalhes de como o crime teria acontecido.

Mayorga afirma que o português a abusou em um hotel de Las Vegas em 2009 enquanto ela gritava "não". Segundo a CNN, Ronaldo se desculpou "dizendo que sentia muito e que geralmente era um cavalheiro".

No processo, ainda acusa o jogador e sua defesa de tirar proveito do frágil estado emocional de Mayorga para que ela assinasse um acordo de não-revelação em 2009. Ela diz que recebeu US$ 375 mil (cerca de R$ 1,5 milhão na cotação atual) em troca de seu silêncio. Agora, a ação quer anular este acordo.

Em comunicado, a Polícia Metropolitana de Las Vegas informou na última segunda-feira (1º) que um relato de incidente com o número listado no processo de Mayorga foi preenchido na noite do suposto ataque. Ainda informou que o caso foi reaberto no mês passado, após uma vítima não identificada se apresentar com novas informações. A polícia se negou a dizer se o atleta é alvo de uma investigação.

"Aguardarei com tranquilidade o resultado de quaisquer investigações e processos, pois nada me pesa na consciência", completou Cristiano Ronaldo. Com informações da Folhapress.