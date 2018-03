Dado Dolabella completa 45 dias na cadeia e pode continuar preso

Preso no 33º Distrito Policial de Pirituba, zona oeste de São Paulo, há 45 dias, Dado Dolabella pode continuar assim até que sua dívida de R$ 196 mil de pensão a um dos filhos seja resolvida judicialmente

O prazo estipulado da pena de prisão do ator foi de 60 dias. Antes disso, Dado só será liberado se pagar o que deve. Ao fim do prazo, ele poderá negociar o pagamento, sugerindo um parcelamento, por exemplo, mas dificilmente irá conseguir a redução do valor, segundo a advogada Priscila Corrêa Fonseca.

As informações são do UOL.Dado Dolabella tem 37 anos e divide o espaço comum na cadeia com mais 41 presos, que também têm problemas na Justiça por falta de pagamento de pensão. Segundo a mãe do artista, Pepita Rodrigues, o filho tem comportamento tranquilo e não possui regalias no local.