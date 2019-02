"PARCERIA POLÍTICA" Damares indica anti-feminista à Secretaria da Mulher Sara Winter é mais uma a ganhar cargo político no governo Bolsonaro

Candidata a deputada federal pelo DEM no Rio de Janeiro nas eleições do ano passado Foto: Reprodução/Bazil 247

A ativista anti-feminista Sara Winter deve ser nomeada Secretária Nacional da Mulher pela ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves. A jovem de 26 anos se diz ex-feminista mas, ao se tornar evangélica, passou a se declarar contra o movimento por direitos das mulheres, contra o aborto e a homossexualidade.

Candidata a deputada federal pelo DEM no Rio de Janeiro nas eleições do ano passado, foi "curada" do feminismo em 2016, quando anunciou, em um vídeo ao lado do então deputado Jair Bolsonaro, que faria uma "parceria política" com ele.

Em seu site, diz que era contra o cristianismo, em favor da homossexualidade e do aborto, mas que após ter um filho em 2015, converteu-se. "Atualmente, é uma das maiores lideranças pró-vida e pró-família do Brasil, luta contra o aborto, a Ideologia de Gênero, as drogas, a doutrinação marxista, contra a jogatina e a prostituição", diz o texto, pedindo contribuições.