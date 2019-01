Damares Alves Damares se apresentou como mestre em direito, mas não tem diploma Ministra alega que 'nas igrejas cristãs é chamado de mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico'

Em discurso que correu as redes sociais, gravado em 2013 durante palestra em uma igreja do Mato Grosso do Sul, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, se apresentou como pastora, advogada e mestre em educação e em direito penal. A ministra, no entanto, não possui diploma de mestrado.

Indagada sobre o fato pela Folha de S. Paulo, Damares alegou que, "diferentemente do mestre secular, que precisa ir a uma universidade para fazer mestrado, nas igrejas cristãs é chamado de mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico". A ministra, no entanto, não comentou o fato de ter se apresentado mestre em áreas específicas como educação e direito constitucional e da família.

Damares também usa em sua defesa a passagem bíblica Efésios 4:11, segundo a qual "Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres".

“Em várias dessas palestras, parafraseei essa passagem, estimulando os professores ali presentes que se lembrassem como nós, como pastores, recebemos o ministério de mestres dentro da perspectiva cristã.”