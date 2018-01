Dia D Dia decisivo: tudo sobre o julgamento de Lula Dia D: perguntas e respostas sobre o julgamento de Lula no TRF-4

Foto: REUTERS/Adriano Machado

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) julga nesta quarta-feira (24) o recurso apresentado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação a nove anos e meio de prisão proferida pelo juiz Sérgio Moro no caso do tríplex do Guarujá, no litoral paulista.

O resultado do julgamento terá impacto direto nas eleições deste ano, já que Lula se apresenta como pré-candidato à Presidência da República e é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto.

Se mantida a condenação, o petista torna-se inelegível, segundo a Lei da Ficha Limpa, embora haja brechas para que ele registre sua candidatura e faça campanha antes de uma decisão final.

Entenda o caso

O tríplex faz parte de um condomínio de alto padrão lançado em 2003 pela Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop). Dois anos depois, em 2005, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta no ano passado, adquiriu uma cota referente a um dos apartamentos. O valor era de R$ 195 mil.

Em 2009, o empreendimento foi transferido da Bancoop para a construtora OAS. A empreiteira investiu R$ 1,1 milhão em obras, mobília e eletrodomésticos para o imóvel, avaliado em R$ 1,4 milhão. A reforma ocorreu em 2014.

O imóvel entrou no radar do Ministério Público Federal no início das investigações sobre a transferência de empreendimentos da Bancoop para a OAS.

Em março de 2016, o ex-presidente Lula foi alvo de condução coercitiva. O MPF afirmou que havia evidências de que o petista e sua família eram os reais beneficiários da propriedade e da reforma do apartamento. O ex-presidente sempre negou as acusações.

A denúncia do MPF foi apresentada em setembro de 2016. Dez meses depois, em julho de 2017, o juiz Sérgio Moro condenou o petista a nove anos e seis meses de prisão, além do pagamento de multa pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Além do tríplex, Moro cita o depósito do acervo presidencial de Lula como uma das formas de vantagem indevida pagas recebidas da OAS pelo ex-presidente.

O que alega a defesa

Os advogados alegam que Moro agiu “de forma parcial” no julgamento e defendem que não há provas contra Lula. A defesa diz ainda que “a OAS sempre foi e continua sendo a proprietária do tríplex”.

O julgamento

O recurso de Lula será julgado pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) formada por três desembargadores: João Pedro Gebran Neto (relator), Leandro Paulsen (revisor) e Victor Luiz dos Santos Laus. A sessão terá início às 8h30m e será transmitida ao vivo no YouTube.

Os três desembargadores podem votar e decidir a sentença no mesmo dia, mas se um dos magistrados pedir vista, o julgamento pode ser adiado por tempo indeterminado.

Além de Lula, serão julgados recursos de Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ex-diretor da área internacional da OAS, e Paulo Okamotto, ex-presidente do Instituto Lula, que foi absolvido, mas apelou e pediu troca dos fundamentos da sentença.

O Ministério Público Federal também recorre da decisão de Moro que absolveu três executivos da OAS: Paulo Roberto Valente Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Fábio Hori Yonamine.

Os cenários possíveis

Os desembargadores podem absolver o ex-presidente ou manter a condenação. Nos dois casos, tanto a defesa quanto o MPF podem recorrer.

Se o placar for 3 a 0:

Se os dois desembargadores acompanharem o voto do relator, o julgamento é decidido por unanimidade. Se Lula tiver a condenação confirmada, a defesa tem prazo de dois dias para fazer um embargo de declaração. O recurso serve para esclarecer pontos omissos, obscuros, ambíguos ou contraditórios da decisão. Se Lula for absolvido, o MPF também pode recorrer.

Se o placar for 2 a 1:

Caso haja divergência no voto de um dos desembargadores, a defesa ou acusação, dependendo de quem for derrotado, pode fazer, além dos embargos de declaração, os embargos infringentes. Esse recurso é apresentado ao relator João Pedro Gebran Neto, mas o processo passa da 8ª turma para a 4ª seção (que reúne a 7ª e a 8ª turmas e é presidida pela vice-presidente do TRF-4). É sorteado um novo relator.

Se os embargos infringentes não forem admitidos pelo relator, caberá agravo regimental para o colegiado. Não há prazo para a decisão.

