Dólar Dólar fecha em queda, de olho no exterior e em passos do novo governo

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (7) com o mercado monitorando o resultado das eleições legislativas nos EUA e o noticiário político doméstico.

A moeda norte-americana recuou 0,53%, vendida a R$ 3,7384. Na mínima do dia, o dólar foi a R$ 3,7228 e, na máxima, a R$ 3,7878.

O Partido Democrata conquistou a maioria da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pela primeira vez em oito anos. O resultado das eleições legislativas significa uma derrota parcial para o presidente Donald Trump já que o seu partido, o Republicano, ampliou sua vantagem no Senado.

Desta forma, a oposição terá a habilidade de investigar as declarações fiscais de Trump, possíveis conflitos empresariais de interesse e alegações envolvendo a campanha do presidente em 2016 e a Rússia, destacou a Reuters. Os deputados também poderão impedir Trump de construir um muro na fronteira com o México, de aprovar um segundo grande pacote de cortes fiscais e de aplicar mudanças nas políticas comerciais.

Sem novos cortes de impostos, é provável que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) tenha menos trabalho para conter a trajetória de alta da inflação, o que pode esvaziar as apostas sobre aumento de juros.

O banco central norte-americano anuncia na quinta-feira (8) sua decisão sobre a política monetária, mas a expectativa é de que um novo aumento só ocorra em dezembro. O Fed já elevou os juros três vezes neste ano e outras cinco altas são esperadas até o início de 2020.

"Havia quase certeza sobre essas três altas de juros (esperadas para 2019), agora pode ser menos do que isso", comentou a economista da Spinelli Camila de Caso.