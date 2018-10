Dólar Dólar recua nesta segunda com melhora do cenário externo

Depois de começar em alta o primeiro pregão de outubro, o dólar encerrou esta segunda-feira (1) em queda e se aproximou do patamar de R$ 4, com o otimismo no mercado externo após acordo que garantiu um novo pacto trilateral entre Estados Unidos, México e Canadá suavizando a cautela doméstica com o primeiro turno da eleição presidencial no próximo domingo.

A moeda norte-americana caiu 0,51%, vendida a R$ 4,0174. Na mínima do dia, chegou a R$ 4,0040. O dólar turismo era negociado a R$ 4,19, sem considerar a cobrança de IOF (tributo).

Na sexta-feira, o dólar encerrou a sessão em alta a R$ 4,0378. No mês de setembro, entretanto, acumulou queda de 0,84%. No ano, ainda tem alta de 21,86%.