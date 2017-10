Moderno Dubai inaugura delegacia inteligente sem policiais Serviços são oferecidos em seis línguas 24 horas por dia

Dubai inaugura delegacia inteligente 24 horas, que funciona sem policias Foto: Reprodução/Internet

Dubai inaugurou recentemente uma delegacia inteligente que fornecerá serviços 24 horas por dia sem policiais no local. De acordo com a agência Reuters, trata-se da primeira delegacia do tipo no mundo. Assista no vídeo acima.

Localizada em uma área residencial e com cobertura de cerca de 120 metros quadrados, a delegacia policial inteligente é dividida em três áreas: espera, exposição e serviço. Na área de espera, as pessoas contam com um jogo educativo de segurança para matar o tempo.

Ao lado está a área se serviço. Ao clicar em um painel eletrônico, os moradores podem falar com um policial que está online em um espaço privado, longe do local. Até 60 tipos de serviços são prestados em seis línguas, incluindo o pagamento de multas de trânsito, a emissão de documentos e a notificação de acidentes de trânsito e outros casos.

Atualmente, dois agentes foram deslocados à delegacia para ajudar as pessoas a lidar com os equipamentos, mas no futuro próximo a delegacia estará em operação de forma independente, sem policiais no local.

A polícia de Dubai diz que planeja abrir uma estação inteligente em cada bairro residencial e comercial para economizar o tempo das pessoas e facilitar o acesso à polícia.