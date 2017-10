Rota de Integração Em evento internacional, Uems vai debater a Rota Latina Americana A abertura será hoje(23), às 13h30 no auditório da Uems

Foto: Divulgação

Dias 23, 24 e 25 de outubro a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) sediam, em Campo Grande, o I Seminário da Rede Universitária da Rota de Integração Latino-Americana, em que estarão presentes representantes da Argentina, do Brasil, do Chile e do Paraguai. O Seminário visa discutir os “Desafios Sociais, Turísticos, Econômicos e Potencialidades Acadêmicas” relativas ao Corredor Bioceânico Rodoviário que tem como objetivo ligar o Mato Grosso do Sul aos portos do Chile.

A abertura será no dia 23, às 13h30 no auditório da Uems. Nesta ocasião estarão presentes autoridades como embaixador do Chile no Brasil, Jaime Gazmuri Mujica, o ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores, João Carlos Parkinson de Castro, senadores, deputados, entre outros. Ainda no dia 23 ocorrerão duas mesas: O Corredor Bioceânico Rodoviário: Argentina, Brasil, Chile e Paraguai (às 15h30); e Cooperação Acadêmica na Rota Universitária Bioceânica: Ensaios de Internacionalização e Mobilidade Acadêmica (às 19h30).

“A Rede Universitária da Rota Biocânica” será tema da primeira palestra do dia 24; e logo após professores Representantes das Instituições de Ensino Superior da Argentina, Brasil, Chile e Paraguai falarão sobre “Identificando Realidades da Rota Bioceânica: Argentina, Brasil, Chile e Paraguai”.

Na UCDB também ocorrerá nos dias 24 e 25, programações do Seminário. Às 19h, do dia 24, acontecerá a abertura oficial do “IV Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão “Saberes em Ação UCDB”.

No dia 25, a partir das 8h, a discussão será sobre a “Cooperação Acadêmica na Rota Universitária Bioceânica”. No período vespertino serão feitas propostas de trabalho da Rede de Universidades para a Rota Bioceânica (Plano de Cooperação Universitária – Intervenções Comunitárias e Produções Científicas) e a eleição da 2ª Coordenação da Rede Universitária Bioceânica 2018/2 e 2019/02.

Entre os debatedores que participarão do evento estão dez pesquisadores de universidades conveniadas a Uems, durante a viagem que percorreu da Rota Bioceânica, em Agosto de 2017. Serão dois pesquisadores da Universidade Nacional de Jujuy, dois da Universidade Nacional de Salta, ambas da Argentina. Mais dois pesquisadores da Universidade de Antofagasta e dois a Universidade Católica do Norte, ambas do Chile. E dois pesquisadores da Universidade Nacional de Assunção, do Paraguai. A caravana de pesquisadores participara dos debates e conhecerá pontos turísticos de Campo Grande.

Ação do Crie

São organizadores do evento: a Rota de Integração Latino-Americana (Rila), o Conselho de Reitores de Mato Grosso do Sul (Crie-MS), o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e o Ministério das Relações Exteriores. Coordenada pelo Crie-MS (em que fazem parte a UEMS, UFGD, UFMS, Uniderp, UCDB e IFMS), a Rede Universitária promove a integração das pesquisas sobre o impacto da Rota Bioceânica que liga MS ao oceano pacífico.

Para o Reitor da Uems e presidente do Crie-MS, Fábio Edir dos Santos Costa, o Conselho, reforça o trabalho em conjunto entre as Instituições de Ensino Superior. “A primeira ação conjunta das Universidades foram os estudos da RILA (Rota de Integração Latino Americana), que ocorrem junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). E este I Seminário é importante para discutirmos sobre os desafios e potencialidades diagnosticados”, comentou o reitor a Uems.

A programação completa e mais informações sobre o I Seminário da Rede Universitária da Rota de Integração Latino-Americana estão no site do evento. As inscrições serão realizadas antes de cada mesa de debates, com a certificação de 5h. O evento é gratuito e aberto a toda a população.