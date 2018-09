Sine Em MS, 12,8 mil pessoas conseguiram emprego pelo Sine Operador de telemarketing, caixa e linha de produção tiveram mais oferta

O Sistema Nacional de Emprego (Sine), divulgou um balanço nesta sexta-feira (28), detalhando os números de pessoas admitidas no território nacional, pela intermediação do sistema digital da agência de emprego.

Em Mato Grosso do Sul, 12,8 mil pessoas foram empregadas entre janeiro e agosto deste ano, superando o total do ano passado, visto que em todo período 11,7 mil trabalhadores foram admitidos.

Desde o início do ano, 370.356 trabalhadores já conseguiram emprego no país graças ao serviço de intermediação de mão de obra. Os dados são do Ministério do Trabalho (MTb) e contabilizam todas as colocações ocorridas de janeiro a agosto de 2018.

ANÁLISE CONJUNTURAL

O levantamento do MTb aponta também uma melhora no aproveitamento deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, considerando o total de inscritos em relação ao de trabalhadores que conseguiram emprego.

Em 2017, até agosto, cerca de 14% dos 2.643.330 inscritos para vagas no Sine obtiveram colocação nos primeiros oito meses do ano. Já em 2018, esse índice subiu para 16,45%, de um total de 2.251.176 inscritos.

As funções com mais colocações até agosto foram de alimentador de linha de produção (47.368), faxineiro (18.339), servente de obras (13.748), operador de telemarketing ativo e receptivo (11.513) e operador de caixa (11.021).

A maioria dos trabalhadores que conseguiram emprego tem entre 30 e 39 anos, com um total de 112.186 empregados. Nesta faixa houve redução em relação aos primeiros oito meses de 2017, quando foram 117.309 colocações. Já entre os jovens de 18 a 24 anos, o número de inserções aumentou de 89.482 em 2017 para 101.016 neste ano. A terceira faixa etária com mais colocações está entre 25 e 29 anos, com 66.268 trabalhadores neste ano.

Quanto à escolaridade dos inscritos no Sine, a grande maioria tem ensino médio completo – são 1.102.107 nesse nível. Em seguida, vêm os trabalhadores que têm Ensino Médio Incompleto, Fundamental Incompleto e Fundamental Completo, que juntos somam 805.638 inscritos.

Já com nível Superior Completo e Superior Incompleto, são 308.875 cadastrados. Os cerca de 40 mil restantes se dividem entre inscrições sem exigência de escolaridade, analfabetos e trabalhadores com especialização.

SERVIÇO

A intermediação de mão de obra pelo Sine começa com a inscrição do trabalhador e o registro do empregador. O Sine faz a captação e o registro de vagas de trabalho para o cruzamento de perfil dos trabalhadores cadastrados com as exigências das vagas.

A partir daí os trabalhadores são convocados conforme a pesquisa de perfil e encaminhados para entrevista de emprego.

Para utilizar esses serviços, o trabalhador precisa se cadastrar no sistema em um dos postos de atendimento da Rede Sine, em o todo o Brasil. Veja os endereços das agências em todo o Brasil: Clique aqui e confira.