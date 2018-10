Aeronaves Embraer lança aeronaves executivas de alta tecnologia e maior performance

Dois novos jatos executivos de maior alcance foram apresentados pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), durante evento da empresa no Orlando Executive Airport, nos Estados Unidos.

Entre os dias 16 e 18 de outubro, as aeronaves estarão em exposição no tradicional evento da indústria de aviões executivos na cidade estadunidense, na NBAA-BACE (National Business Aviation Association’s Business Aviation Conference and Exhibition), edição 2018.

De acordo com a Embraer, o Praetor 600 será o jato executivo de porte super médio mais avançado da categoria, com uma combinação de desempenho, conforto e tecnologia.

A aeronave poderá fazer voos sem escalas entre Londres e Nova York com até quatro passageiros.

Para voos mais curtos, ela pode transportar até 10 pessoas. Já o Praetor 500 é a aeronave de médio porte mais rápida da indústria e será capaz de chegar à Europa a partir da costa oeste dos EUA com uma única parada.

Sobre a empresa

A Embraer atua nos setores de aviação comercial, aviação executiva, defesa & segurança e aviação agrícola, projetando, desenvolvendo, fabricando e comercializando aeronaves e sistemas.

Criada em 1969, a empresa já entregou mais de 8 mil unidades, transporta anualmente mais de 145 milhões de passageiros e lidera a fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos.