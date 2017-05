Terrorismo Estado Islâmico assume atentado em Manchester e diz ser "vingança da religião de Deus"

Foto: Reprodução/Agência Lusa

O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu nesta terça-feira (23) a autoria do atentado em Manchester, no Reino Unido, e afirmou que um "soldado do califado" colocou "muitos pacotes-bomba" em várias concentrações de "cruzados" na cidade britânica. A informação é da Agência EFE.

Em comunicado, cuja autoria não pôde ser comprovada, divulgado pelo aplicativo Telegram, o Estado Islâmico afirmou ainda que detonou os pacotes colocados na Manchester Arena, onde morreram pelo menos 22 pessoas, entre elas várias crianças e adolescentes, e 59 ficaram feridas.



O ataque ocorreu por volta das 21h35 (horário local, 18h30 em Brasília) desta segunda-feira (22), ao final de um show da cantora americana Ariana Grand, na Manchester Arena.



O grupo Jihadista afirmou que o ataque é uma "vingança da religião de Deus" e que tem por objetivo "aterrorizar os politeístas", em referência aos cristãos. Também justificou como uma "resposta às suas agressões contra as casas dos muçulmanos".

A nota estima em 30 o número de mortos e em 70 os feridos. O grupo ameaça que "o próximo será mais forte, mais intenso, contra os adoradores da cruz e os seus aliados". (Com Agência Lusa).