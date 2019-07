TRAGÉDIA Estrela da Disney, ator Cameron Boyce morre aos 20 anos O ator morreu durante o sono, após ter uma convulsão ligada a uma "condição médica preexistente"

Cameron Boyce, ator conhecido por produções da Disney como "Descendentes", morreu aos 20 anos. Segundo a família, o ator morreu durante o sono, após ter uma convulsão ligada a uma "condição médica preexistente".

"É com profundo pesar que relatamos que nesta manhã perdemos Cameron", disse um porta-voz dos familiares.

"Ele morreu durante o sono devido a uma convulsão que foi resultado de uma condição médica preexistente pela qual ele estava sendo tratado. O mundo agora está, sem dúvida, sem uma de suas luzes mais brilhantes, mas seu espírito viverá por meio da bondade e compaixão de todos que o conheceram e amaram".

O Disney Channel também lamentou a morte do ator em comunicado oficial. "Desde pequeno, Cameron Boyce sonhava em compartilhar seus extraordinários talentos artísticos com o mundo. Quando jovem, ele foi alimentado por um forte desejo de fazer a diferença na vida das pessoas através de seu trabalho humanitário".

"Ele era um artista incrivelmente talentoso, uma pessoa extraordinariamente carinhosa e atenciosa e, acima de tudo, era um filho, irmão, neto e amigo amoroso e dedicado. Nós oferecemos nossas mais profundas condolências à sua família, companheiros de elenco e colegas e nos juntamos aos seus milhões de fãs em luto por sua morte prematura."

Ex-colegas de canal de Boyce, como Raven Symoné e Gregg Sulkin, foram às redes sociais para prestar homenagens ao ator.

Boyce ainda poderá ser visto mais uma vez em "Descendentes 3", que chega à TV brasileira no dia 9 de agosto. Na popular franquia, ele interpreta Carlos De Vil, filho da vilã Cruela De Vil, de "101 Dálmatas". Ele também já havia completado as filmagens da série "Paradise City" e do filme "Runt" e estava escalado para a comédia "Mrs Fletcher", da HBO.

Um dia antes de sua morte, o ator havia postado em seu Instagram uma foto em preto e branco. A publicação já conta com quase 2 milhões de curtidas e vários comentários de fãs lamentando à morte de Boyce.

VETERANO

Cameron Boyce começou cedo na carreira artística. Ele estreou nos cinemas aos 8 anos, no filme "Espelho do Medo", de 2008. No mesmo ano, apareceu na TV pela primeira vez em "General Hospital: Night Shift", série derivada da tradicional novela americana, e em vídeo da banda Panic! Ate the Disco.

Em 2010, ele contracenou com Adam Sandler no filme Gente Grande. A produção abriu as portas para Boyce, que no ano seguinte começou a ser escalado em produções do Disney Channel. Ele participou de episódios de "Boa Sorte, Charlie!" e "No Ritmo", antes de estrear como Luke Ross em "Jessie", série que ficou no ar de 2011 a 2015 e que o tornaria conhecido do grande público.

Em 2015, o ator foi escalado para interpretar Carlos em "Descendentes", telefilme centrado na vida dos filhos dos vilões da Disney. A produção se tornou um fenômeno de público, projetando ainda mais o nome do ator.

Seu primeiro protagonista veio em 2015, na série "Guia de um Gamer para Quase Tudo", que ficou no ar por duas temporadas. Além de sua carreira artística, Boyce também era engajado em causas sociais. Ele estava envolvido com a ONG Thirst Project, que fornece água potável à comunidades carentes.