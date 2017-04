Antimísseis EUA iniciam instalação do sistema de mísseis na Coreia do Sul A população local demonstrou grande descontentamento com a medida e foi às ruas protestar

Os Estados Unidos começaram a posicionar nesta quarta-feira (horário local), na Coreia do Sul, as primeiros peças do sistema antimísseis que promete garantir a defesa dos sul-coreanos contra os vizinhos do Norte. No entanto, a população local demonstrou grande descontentamento com a medida, e foi às ruas protestar.De acordo com a agência Yonhap, militares norte-americanos estão desde o início da madrugada transportando radares e outros equipamentos para o local onde o sistema será instalado, no condado de Seongju, com a ajuda de um forte esquema de segurança montado pelas autoridades sul-coreanas. Com informações do Sputnik Brasil.