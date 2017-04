Internacional Explosão perto de ônibus do Borussia deixa jogador ferido

O ônibus que conduzia jogadores do Borussia Dortmund ao estádio Signal Iduna Park foi atingido por uma explosão horas antes da partida desta terça-feira (11), contra o Monaco, pela Liga dos Campeões da Europa. De acordo com o jornal "Bild", ao menos um jogador ficou ferido: o zagueiro espanhol Bartra, que foi levado ao hospital.

O Borussia Dortmund confirmou a explosão em suas redes sociais, inclusive com a notícia de que uma pessoa ficou ferida, sem detalhar a identidade. Segundo o clube, o jogador ferido está fora de perigo, e não há indício de ameaças à segurança no estádio.

O departamento de polícia de Dortmund também confirmou o incidente e informou ter mandado reforços para a região. Os policiais pediram ainda que não sejam divulgados rumores ou especulações sem confirmação oficial.

Borussia Dortmund e Monaco tinham jogo marcado às 16h45m desta terça-feira (horário de Brasília), pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Após o incidente com o ônibus da equipe alemã, no entanto, a realização da partida fica mergulhada em dúvidas.

De acordo com o jornal "Bild", o ônibus estava a cerca de 10km do Signal Iduna Park, local da partida, quando foi atingido pela explosão na Estrada Wittbräucker. Ainda segundo o "Bild", acredita-se que os explosivos foram despejados na rua, fora do ônibus. A polícia ainda não divulgou informações oficiais sobre o incidente.