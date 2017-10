Impostos atrasados Federação alemã pagará 72 milhões de reais por Copa de 2006 Impostos atrasados serão pagos pela entidade que comanda o futebol no país

Por: Redação com assessoria

Pagamentos na Copa de 2006 ainda são investigadas e Franz Beckenbauer enfrenta procedimentos criminais Foto: Getty imagens/Veja

A Associação de Futebol Alemã (DFB, na sigla em alemão) terá de pagar 19,2 milhões de euros (cerca de 72 milhões de reais) em impostos atrasados relacionados a um pagamento controverso pela Copa do Mundo de 2006. A entidade ainda questionará a decisão do gabinete tributário de Frankfurt, segundo comunicado desta sexta-feira.

O gabinete tributário de Frankfurt disse que o pagamento de 6,7 milhões de euros da DFB à Fifa em 2005 não foi declarado devidamente e que por isso terá de pagar os 19,2 milhões de euros. O valor pago à Fifa desencadeou várias investigações nos últimos dois anos pela suspeita de que foi usado como um fundo secreto para comprar votos a favor da proposta apresentada pela Alemanha para sediar o Mundial de 2006.

Oficialmente, na ocasião em que o pagamento foi feito ele se destinava a uma cerimônia de abertura, que nunca aconteceu. Uma investigação encomendada pela DFB no ano passado disse que a soma era a devolução de um empréstimo de Robert Louis-Dreyfus, ex-diretor da Adidas, feita pela Fifa. Nunca foi esclarecido qual foi o empréstimo inicial e por que foi devolvido ao falecido Dreyfus por meio da entidade.

Franz Beckenbauer, chefe do comitê organizador da Copa de 2006, negou todas as acusações de compra de votos a favor da proposta alemã. Embora inocentado no relatório da DFB, o ex-capitão e campeão mundial enfrenta procedimentos criminais na Suíça por pagamentos relativos ao torneio.