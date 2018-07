Suicídio Filho de Tina Turner morre aos 59 com um tiro na cabeça, diz site Craig Raymond Turner foi encontrado por policiais em sua casa, na Califórnia

Ofilho mais velho da cantora Tina Turner morreu nesta terça-feira (3), informou o site TMCraig Raymond Turner, 59, foi encontrado por policiais em sua casa, na Califórnia, com um tiro na cabeça.

Segundo o site, fontes próximas às autoridades apontaram que foi suicídio.Tina tinha 18 anos quando teve o primeiro filho, que foi adotado por Ike Turner após o músico se casar com a cantora.

O pai biológico de Craig foi um saxofonista chamado Raymond Hill, que costumava se apresentar na banda de Ike.

O primogênito de Tina trabalhava no setor imobiliário no Vale de São Fernando, nos Estado Unidos. Com informações do UOL/Folhapress.