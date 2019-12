Fiscal da vigilÃ¢ncia sanitÃ¡ria salva crianÃ§a de ataque de cachorro em praia

Ataque Fiscal da vigilância sanitária salva criança de ataque de cachorro em praia Colegas de trabalho registraram o salvamento, que viralizou nas redes sociais

Colegas de trabalho registraram o salvamento, que viralizou nas redes sociais - Divulgação Foto: O Dia

São Paulo - Uma criança foi salva do ataque de um cachorro dentro do mar por um fiscal da vigilância sanitária, na praia de Pernambuco, localizada no Guarujá, litoral de São Paulo. Colegas de trabalho registraram o salvamento, que viralizou nas redes sociais neste domingo (22).



A equipe da Vigilância Sanitária de Guarujá estava em uma ação da Operação Verão, pelo calçadão da avenida da praia. Um dos agentes avistou um cachorro pulando em cima de um senhor. O homem estava com uma criança no colo. Os demais fiscais tentaram afastar o animal, que saiu correndo para o mar.