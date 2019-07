SEVILHA Foto mostra cocaína apreendida com militar brasileiro na Espanha Veja a foto divulgada pelo 'El País'

Foto: © AGÊNCIA FAB / SGT JOHNSON

Nesta quarta-feira (3), o jornal 'El País' divulgou uma foto da mala com 39 kg de cocaína que foi apreendida com um militar brasileiro em Sevilha, na Espanha.

Manoel Silva Rodrigues, segundo sargento da Aeronáutica, foi detido pela Guarda Civil espanhola na última semana, ao chegar ao aeroporto da capital da Andaluzia em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB), que fazia parte da comitiva de apoio do presidente Jair Bolsonaro em viagem ao Japão, em junho.

Segundo informações do site 'G1', a droga estava em 37 pacotes de um pouco mais de 1kg. A foto foi tirada ao lado do raio-x, que permitiu que os agentes espanhóis detectassem facilmente a presença do entorpecente na mala de mão do militar.

Bolsonaro, que viajava com destino a Osaka, cidade no Japão onde ocorreu o G-20, deveria descer em Sevilha para pegar aquele avião, mas acabou trocando de aeronave em Portugal. Fontes militares confirmaram que a rota mudou por causa do incidente.

