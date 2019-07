Deputado federal Alexandre Frota Frota: ‘Bolsonaristas desiludidos’ que estão chamado PSL de traidor nas redes são ‘covardes’

Deputado convidou eleitores para se manifestarem em Brasília

O deputado federal Alexandre Frota (PSL) criticou os criadores das hashtags #PSLtraidor e #ReformaMeiaBocanão, que estão desde o início desta sexta-feira (12) entre os assuntos mais comentados no Twitter brasileiro. A tag está sendo utilizada pela população, principalmente eleitores do PSL, que ficaram desapontados com a posição do partido sobre as regras de aposentadoria para policiais.

Na quinta-feira (11), durante a votação dos destaques da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o PSL votou a favor da alteração no texto para policiais, deixando as regras mais amenas para eles. Na internet, a população se diz chateada, uma vez que acreditam que a categoria foi privilegiada e não está fazendo “sacrifícios” como todos os outros.

Frota rebateu a postura dos internautas dizendo que era covardia falar algo sem saber o que está se passando dentro do plenário. Durante sessão de debates que acontece neste momento, ele também enfatizou o fato de que o destaque não foi aprovado apenas pelo PSL, mas também por outros partidos, como Podemos, DEM e PRB.

“É importante que fique claro que a o PSL acompanhou a decisão do grupo econômico do nosso ministro, Paulo Guedes, que foi construída om outros partidos, como o Podemos, o DEM, PRB. Não foi uma decisão tomada aleatoriamente, foi pensada, calculada e fechada por diversos partidos que o PSL apoiou.Então, quando eu vejo esse tipo de ataque e crítica aos deputados que estão aqui, lutando por futuro do Brasil, por um futuro melhor, pelas classes… As críticas de quem não está aqui, vivendo o que nós estamos vivendo, eu chamo essas pessoas de covardes”, disse.

“Elas precisavam estar aqui, vivendo o que situação, oposição e moderados estão vivendo, para entender como é o andar da carruagem”, continuou. Ele afirmou, ainda, que é a favor de benefícios para todas as categorias, mas que “em determinados momentos temos alguém vai sair perdendo”.

Em seguida, Frota convidou os “bolsonaristas desiludidos” para se manifestarem: “Se esses bolsonaristas estão em frenesi e nervosos, eles não deveriam estar aqui das redes, deveriam estar na rampa do Palácio [do Planalto]”, finalizou.