FAMOSO Goleiro Bruno é tietado por torcedores do Flamengo em shopping no Rio Torcedores da equipe rubro-negra chegaram a fazer fila para registrar o encontro com o atleta, que foi condenado pela morte de Eliza Samudio em 2010

Foto: O Dia

Rio - Campeão brasileiro com o Flamengo em 2009, o goleiro Bruno foi "tietado" por torcedores do clube carioca na última segunda-feira, enquanto fazia suas compras de Natal, em um shopping de Cabo frio, no Rio. Condenado pela morte de Eliza Samudio em 2010, o atleta utilizou sua conta no Instagram para agradecer o carinho dos fãs.



"Queria agradecer a receptividade, carinho de todos ! Me senti muito amado, querido, acolhido e muito feliz!!! Que Deus possa abençoar a cada pessoa que veio até mim hoje, que pediu uma foto, autógrafo, ou que simplesmente veio apertar a minha mão, me desejar sorte, me parabenizar pelo meu recomeço!!", publicou o jogador.

Nos stories do perfil do atleta, é possível vê-lo tirando fotos com diversos torcedores que formavam fila para registrar o momento.

Nos comentários da publicação, diversos torcedores escreveram mensagens de apoio para Bruno. "Parabéns, meu irmão! Deus é contigo"; "Eterno ídolo"; "Vamos lutar para você voltar para o Mengão!", "Parabéns, você merece"; foram algumas das mensagens