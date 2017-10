Acidente Goleiro morre após choque com zagueiro brasiliense no Campeonato da Indonésia

Foto: Reprodução/Correio Braziliense

Nascido em Sobradinho e com passagens no Distrito Federal pelos times do Bandeirante, Guará, Esportivo Guará, Legião, Capital, Brasília e Sobradinho, o zagueiro Ramon Rodrigues de Mesquita, 29 anos, envolveu-se em uma tragédia neste domingo na 29ª rodada do Campeonato da Indonésia. Ídolo do Persela Lamongam, o goleiro Choirul Huda chocou-se com o brasiliense, seu colega de time, e morreu durante a vitória do Persela sobre o Semen Padang por 2 x 0, pela Liga 1, como é chamada a Série A do país asiático.

Em um lance na área, o camisa 1 Choirul correu para rebater a bola e colidiu sem querer com Ramom Rodrigues, número 64, que também tentava afastar a bola da defesa do Persela e não teve culpa no lance. Ambos caíram no gramado e o jogo foi interrompido. A partida estava sendo transmitida ao vivo pela TV One, da Indonésia. O goleiro tentou levantar, mas logo levou as mãos à cabeça e deitou-se no gramado (ver vídeo no fim deste post). Os paramédicos correram para colocá-lo em uma maca e levá-lo ao hospital.

Uma testemunha do atendimento relatou à imprensa indonésia que o Choirul estava consciente durante o início do deslocamento e reclamava de dores no peito. A caminho da unidade de saúde, o goleiro teria desmaiado e a situação agravou-se. No Hospital Regional Geral de Lamongan, Choirul recebeu os cuidados médicos, mas não resistiu. Ele foi declarado morto às 17h na Indonésia (8h em Brasília) em decorrência de traumas na cabeça e no pescoço.

Enquanto a tragédia se consumava, a partida continuou. O Persela venceu por 2 x 0. Após o encerramento da partida, jogadores dos dois times seguiram para o hospital. O técnico indonésio Aji Santoso confirmou a tragédia. “A morte de Choirul Huda nos afetou com força”, comentou. O clube decretou luto e homenageou o goleiro em sua conta no twitter. Jornais internacionais relatam que Choirul era muito popular entre os fãs do Persela, único time de toda a sua carreira.

Nascido em Sobradinho, o zagueiro Ramon Rodrigues, conhecido no exterior como Ramon Mesquita, chegou em 9 de agosto deste ano ao futebol indonésio depois de defender o Quang Ninh, do Vietnã, de janeiro a julho. Após deixar o Sobradinho, seu último clube no DF, Ramon passou pelo Duque de Caxias-RJ, Herman Aichinger-SC e Caxias-RS.