Resgate Governo enviará avião da FAB para resgatar brasileiros em ilha do Caribe Em nota, o Itamaraty informou que o resgate deverá ocorrer na próxima terça-feira (12/9)

Foto: Reprodução/Correio Braziliense

O Itamaraty informou na noite deste domingo (10/9), que irá enviar um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para resgatar os brasileiros que estão na ilha de São Martinho, no Caribe, um dos locais atingidos pelo furacão Irma. O resgate deverá ocorrer na próxima terça-feira (12/9).

Outras duas ilhas apresentaram situação de crise com colapso total ou parcial da infraestrutura de transportes, comunicações e abastecimento: Tortola (uma das Ilhas Virgens Britânicas) e Turcas e Caicos (também sob a soberania britânica).

Em nota, o Itamaraty afirmou que foram registrados, até o momento, pouco mais de 60 brasileiros nessas três ilhas, cerca de 30 em Sint Maarten (lado holandês de São Martinho), 2 em Saint Martin (lado francês), 22 em Tortola e 11 em Turcas e Caicos.

"Para atender os brasileiros que se encontram na região, foi montado um núcleo de atendimento emergencial na área consular do Itamaraty em Brasília, que vem operando presencialmente desde a eclosão da crise. Montou-se, igualmente, uma rede de comunicação em tempo real com todos os postos da rede consular diretamente responsáveis", escreveu,

Até o momento, segundo o Itamaraty, o núcleo de atendimento e os postos no exterior já receberam centenas de ligações e mensagens de brasileiros que se encontram nas localidades afetadas e de seus familiares e amigos.

O gigantesco furacão Irma ganhou força neste domingo (10/9) e atingiu com fortes ventos as ilhas do sul da Flórida, onde provocou três mortes depois que 6,3 milhões de pessoas receberam ordem para abandonar suas casas. Nos últimos dias, Irma provocou inundações no norte de Cuba e deixar 27 mortos no Caribe.