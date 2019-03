Greve dos caminhoneiros pode ocorrer no próximo dia 30

No próximo dia 30 de março pode ocorrer uma nova paralisação dos caminhoneiros. O governo federal está monitorando os grupos de WhatsApp nos quais os caminhoneiros estão articulando uma nova paralisação.

O motivo para a suspensão dos serviços, conforme a categoria, é o não cumprimento dos principais compromissos assumidos pelo governo federal, firmado pelo ex-presidente Michel Temer. Para tentar terminar a greve do ano passado, o Executivo tinha aceitado tabelar os fretes e reduzir o preço do diesel.

Conforme o jornal O Estado de S. Paulo, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do governo estaria monitorando a articulação das lideranças dos caminhoneiros.

Entretanto, as primeiras informações mostram como, no momento, o movimento não tenha a mesa força percebida no ano passado. Mas há temores no governo que os caminhoneiros acabem se fortalecendo, levando a uma greve com grande potencial, como a do ano passado.