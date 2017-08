Exterior Inscrições abertas para estágio em pesquisa no Canadá Estudantes universitários selecionados receberão auxílio financeiro para os custos de vida no local, hospedagem e passagens aéreas

Interessados precisam ter, no mínimo, 18 anos, e serem fluentes em inglês ou francês

Estudantes universitários interessados em realizar pesquisas de ponta e inovações mundiais em algumas das mais prestigiadas instituições acadêmicas canadenses têm uma ótima oportunidade para desenvolver seus projetos.

Estão abertas, até 18 de setembro, as inscrições para o estágio de pesquisa Globalink, da Mathematics of Information Technology and Complex Systems (Mitacs).

Os candidatos selecionados participarão de um estágio de pesquisa entre maio e setembro de 2018, com duração de 12 semanas, sob a supervisão de professores universitários canadenses em diversas disciplinas acadêmicas, desde ciências, engenharia, matemática até as ciências humanas e sociais.

Os estudantes selecionados receberão auxílio financeiro para os custos de vida no local, como passagens aéreas para o Canadá, transporte do aeroporto, hospedagem e seguro de saúde, além de vagas em workshops para desenvolvimento profissional e acompanhamento de professores locais da Globalink.

Como participar?

Para concorrer ao programa de estágio, é necessário ter, no mínimo, 18 anos, ser fluente em inglês ou francês e estar cursando uma graduação em universidade brasileira, com previsão de conclusão do curso de um a três semestres. Também é necessário ter notas médias entre 8 e 10.

O estudante deve apresentar o histórico escolar oficial de sua universidade traduzido e juramentado para o inglês, além de uma carta de recomendação de um professor ou supervisor de pesquisa. Por fim, apresentar currículo detalhado da experiência em pesquisas.

Os interessados podem se candidatar em, no mínimo, três e, no máximo, sete pesquisas das universidades. As instituições de ensino canadenses serão responsáveis pela escolha dos alunos. As inscrições podem ser feitas no portal da organização.