On-line Inscrições para o Brasil Braços Abertos são prorrogadas até 16 de outubro Estudantes terão até janeiro para concluir os cursos na plataforma on-line; mais de 21 mil pessoas já se inscreveram

Programa faz parte da política de qualificação prevista no Brasil + Turismo Foto: Arquivo/MTur

O prazo para novas inscrições no canal de ensino profissionalizante, Brasil Braços Abertos, foi prorrogado. Agora os estudantes terão até o dia 16 de outubro para se cadastrar. A ferramenta, desenvolvida pelo Ministério do Turismo, já alcançou mais de 21 mil inscritos.

A formação é on-line e gratuita, com acesso a conteúdos relacionados a sustentabilidade, atendimento ao turista, planejamento financeiro, marketing, inglês e prevenção de riscos. O curso deverá ser concluído até 15 de janeiro de 2018.

São 80 horas/aulas para alcançar o certificado de curso de extensão. Para retirar o documento, o estudante precisa finalizar o curso e atingir 696 pontos.

Brasil Braços Abertos

O programa foi lançado em abril deste ano pelo Ministério do Turismo e faz parte da política de qualificação profissional prevista no Brasil + Turismo, pacote de ações para fortalecer o setor no País. Quem não trabalha com turismo e deseja iniciar carreira na área também pode se inscrever.