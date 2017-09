Internacional Iraque anuncia ofensiva para retomar região em poder do Estado Islâmico

Veículos de infantaria avançam por Sheikh Younis, no sul de Mosul, durante ofensiva para retomar o lado oeste da cidade do Estado Islâmico Foto: AHMAD AL-RUBAYE/AFP

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, anunciou hoje (21) uma ofensiva militar para recuperar a região de Hauiya, localizada na disputada província de Kirkuk e uma das duas áreas controladas pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

"No início de um novo dia no Iraque, anunciamos o lançamento da primeira fase da libertação de Hauiya, livrando todo território iraquiano e limpá-lo dos terroristas do EI", disse o também chefe das Forças Armadas iraquianas, através de um comunicado. As informações são da agência de notícias EFE.

Al-Abadi elogiou todos os "heróis iraquianos" que participaram e morreram nas várias operações militares para acabar com os radicais no Iraque.

O Comando de Operações Conjuntas também anunciou a campanha militar para acabar com o Estado Islâmico em Hauiya e na região de Sharqat, na província de Saladino, um dia depois de Haider al-Abadi ter se reunido com os principais líderes militares no quartel-general de Majmur, no sul da cidade de Mossul.