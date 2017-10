Ameaças pelo mundo Jogadores Neymar e Messi são ameaçados pelo Estado Islâmico O príncipe George, da Inglaterra, também teve a vida ameaçada pelo grupo terrorista

Foto: Reprodução/Correio Braziliense

O Estado Islâmico editou e publicou na internet uma foto de Neymar e Messi, dois dos jogadores de futebol mais famosos do mundo, sendo executados pelo grupo terrorista. Segundo divulgação da imprensa internacional, a imagem mostra um extremista encapuzado prestes a tirar a vida do craque brasileiro, que está ajoelhado aos prantos. Ao seu lado, o corpo de Messi está estirado ao chão, já sem vida. Ambos ainda são identificados por placas com seus respectivos nomes em vermelho, e o cenário é um deserto montanhoso com a bandeira do Estado Islâmico hasteada.



O novo cartaz foi divulgado pelo Twitter dias após o porta-voz do Estado Islâmico, Wafa Media Foundation, divulgar uma foto de Messi chorando sangue por trás de grades.

O grupo terrorista vem tentando espalhar medo tendo como alvo a Copa do Mundo, que acontecerá na Rússia no ano que vem. Uma outra imagem surgiu mostrando um terrorista agarrando um AK47 ao lado de varas de dinamite olhando pelo Estádio Luzhniki em Moscou.

Príncipe George ameaçado

Nem o príncipe George teria escapado do ódio do grupo terrorista Estado Islâmico. De acordo com a imprensa estrangeira, os extremistas teriam ameaçado matar o pequeno príncipe, de apenas 4 anos, com um ataque a sua escola. George estuda pré-escola Westacre Montessori School, em Londres. Uma montagem com a foto do príncipe circula na internet e mostra o príncipe chegando à escola sendo observado por dois terroristas, além da legenda “Even the ryal family will not be left alone”, que significa “até a família real não será deixada em paz”.