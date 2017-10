EUA Juiz suspende aplicação de último decreto migratório de Trump

O presidente americano, Donald Trump, em Washington DC, em 17 de outubro de 2017 Foto: AFP

Um juiz federal do Havaí suspendeu nesSa terça-feira (17) a aplicação do último decreto anti-migratório do presidente Donald Trump, poucas horas antes de entrar completamente em vigor.

A decisão do juiz Derrick Watson tem alcance nacional e deveria ser objeto de uma pronta apelação por parte do governo, que pretende proibir em caráter permanente a entrada em território americano de cidadãos de sete países.