JustiÃ§a bloqueia atÃ© R$ 166 milhÃµes de Beto Richa, esposa e filho

Paraná Justiça bloqueia até R$ 166 milhões de Beto Richa, esposa e filho Eles são réus no processo que apura pagamento de propina a agentes públicos por empresas de pedágio no Paraná

Foto: © Ricardo Almeida / ANPr

O ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB), a ex-primeira-dama Fernanda Richa, um dos filho do casal, André Richa, e empresas da família tiveram bloqueados bens de até R$ 166 milhões. A determinação é da 23ª Vara Federal de Curitiba e faz parte da Operação Integração, na qual os três são réus. A investigação apura pagamento de propina a agentes públicos por empresas de pedágio no Paraná.

A decisão cita ainda que o valor representa a soma de R$ 4,7 milhões que o Ministério Público Federal (MPF) afirma que Beto Richa recebeu em propinas e doações, R$ 82,5 milhões de danos causados aos usuários dos serviços públicos e a pena de multa máxima de cerca de R$ 79 milhões.