Londres: sobe para 30 o número de mortos em incêndio

O número de mortes confirmadas no incêndio que destruiu um prédio residencial em Londres nesta semana subiu para 30, informou nesta sexta-feira a Polícia Metropolitana. Segundo o comandante da Polícia Metropolitana de Londres, Stuart Cundy, esse número deve aumentar ainda mais, pois “há mais corpos dentro do edifício”.

De acordo com o jornal The Guardian, há 70 desaparecidos. As autoridades informaram que o fogo foi tão intenso que muitas vítimas podem nunca ser identificadas.

A causa do incêndio, que começou às 0h15 de quarta-feira (21h15 de terça em Brasília), ainda é desconhecida. “Nossos especialistas e investigadores examinaram o possível local onde o fogo começou. Nada sugere que o incêndio tenha sido provocado intencionalmente”, afirmou Cundy.

Moradores do edifício construído em 1974 e reformado no ano passado afirmam que o alarme de incêndio não foi acionado e as chamas se espalharam rapidamente. O jornal britânico The Independent divulgou que o incêndio no edifício de 24 andares, com 120 apartamentos, pode ter sido agravado pelo material inflamável utilizado no revestimento da torre.