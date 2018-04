Fim das negociações Lula decide se entregar após missa Do lado da instituição, o diálogo foi liderado pelo delegado Igor Romário de Paulo

Foto: © Reuters

Após intensa negociação entre advogados e aliados de Luiz Inácio Lula da Silva e a cúpula da Polícia Federal, o ex-presidente deve se entregar na tarde deste sábado (7). O canal de diálogo foi aberto após a decisão inicial de Lula de não se entregar para o cumprimento da ordem de prisão emitida pelo juiz federal Sérgio Moro na última quinta-feira (5).

Desde então, o líder petista está abrigado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, onde na manhã deste sábado (7) deve se pronunciar e se entregar após a celebração da missa em homenagem a Marisa Letícia, que hoje completaria 68 anos.Não foram divulgados os nomes das três pessoas que conduziram as negociações, por parte de Lula, com a Polícia Federal, relata o Estado de São Paulo. Já do lado da instituição, o diálogo foi liderado pelo delegado Igor Romário de Paulo, o qual afirmou que apesar do impasse era remota a possibilidade dos agentes entrarem à força para prender o ex-presidente no sindicato.

Missa

A missa em homenagem ao aniversário da ex-primeira-dama Marisa Letícia deve ser marcada pelo discurso de indignação do ex-presidente Lula, seu companheiro por 42 anos. Marisa Letícia Lula da Silva faleceu em 3 de fevereiro de 2017, aos 66 anos, vítima de um AVC, após uma série de acusações que a tornaram ré de duas ações penais no âmbito da Lava Jato, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As acusações foram extintas após a sua morte.

Conforme relata a coluna Painel, da Folha de São Paulo, quem acompanhou o petista no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Paulo, onde ele se encontra desde que recebeu a ordem de prisão do juiz federal Sérgio Moro na quinta-feira (5), ele repete o discurso de que seria vítima de uma perseguição do Judiciário e do Ministério Público, a qual teria sido escancarada nos últimos dias.