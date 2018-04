Polícia Federal Lula deixa Sindicato dos Metalúrgicos a pé e se entrega à PF Ex-presidente está em comboio da corporação

Foto: © REUTERS/Francisco Proer

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu andando do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP), no início da noite deste sábado (7). Acompanhado por seguranças, o petista enfrentou confusão para deixar o local, que permanece cercado por militantes. As informações são do G1.